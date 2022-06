Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się cały czas, a nie tylko podczas pełnionej służby! Przykładem jest Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Kołobrzegu – st. asp. Łukasz Pierzchalski, który będąc w czasie wolnym od służby, zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Jak się okazało, 57-latek miał ponad półtora promila alkoholu w organizmie. Teraz dalszym losem nieodpowiedzialnego mężczyzny zajmie się sąd.

Wczoraj, po zakończonej służbie i wracając do domu Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Kołobrzegu – st. asp. Łukasz Pierzchalski zauważył dziwne zachowanie kierującego osobówką. Jadąc za pojazdem m-ki BMW widział, że mężczyzna prowadząc samochód jedzie niepewnie i tzw. wężykiem, kiedy nagle zatrzymał się gwałtownie i zaczął cofać, o mało nie uderzając w auto policjanta. Funkcjonariusz zachowując zasady bezpieczeństwa zatrzymał pojazd. W rozmowie z kierowcą od razu wyczuł silną woń alkoholu i natychmiast wyjął kluczyki ze stacyjki. Mężczyźnie kazał wysiąść z pojazdu, a o całym zdarzeniu niezwłocznie poinformował dyżurnego. Do czasu przyjazdu patrolu pilnował, by ten nie zbiegł z miejsca ujęcia. Po przebadaniu przez przybyłych funkcjonariuszy ruchu drogowego okazało się, że 57-letni mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Kierujący za brak wyobraźni i nieposzanowanie kodeksu karnego oraz życia i zdrowia swojego i innych uczestników ruchu drogowego zostanie ukarany przez sąd, a grozi mu nawet 2 lata pozbawienia wolności.

St. asp. Łukasz Pierzchalski przez ponad 16 lat był związany z Wydziałem Ruchu Drogowego w KPP Kołobrzeg, nim objął stanowisko z-cy naczelnika wydziału. Jego doświadczenie, czujność i podjęte działania pozwoliły prawdopodobnie uniknąć tragedii na drodze